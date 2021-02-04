歌曲《河洛郎》引发网友关注 满含客家人对故土的眷恋

“梦萦大谷关，热泪长又长。回望桑梓祖源地，乡音乡情暖心房……”10日，记者注意到，一首名为《河洛郎》的歌曲在网络音乐平台上线不久，便引起不少网友关注，一些海外华侨华人为其点赞，而这首歌的创作者来自洛阳。

“梦萦大谷关，热泪长又长。回望桑梓祖源地，乡音乡情暖心房……”10日，记者注意到，一首名为《河洛郎》的歌曲在网络音乐平台上线不久，便引起不少网友关注，一些海外华侨华人为其点赞，而这首歌的创作者来自洛阳。

歌曲《河洛郎》是洛阳客家文化研究会副会长陈朝福、洛阳市知名词作家柳江虹。《河洛郎》上线播出后，受到网友好评，称赞这首歌旋律优美、歌词感人肺腑，一些身在海外的客家人听后感动万分。”陈朝福介绍，他是八姓入闽的陈姓客家人，30年前被工作单位派往洛阳任职，便在这里扎下了根。

他说，“中原有旧族，迁徙名客家”，遍布世界各地的客家人自称“河洛郎”，起源于客家人深深对祖源地洛阳的故土情结。客家人根在河洛，而以洛阳为中心的河洛地区，是客家祖源地，也是客家文化的发源地，回洛阳寻根祭祖是每一名客家人的心愿，于是在创作《河洛郎》时，写下了“多少洛阳桥，他乡连故乡”，在《天下客家》歌中写下“祖源河洛割不断，天下客家情意长”“归雁洛阳边，重拾旧时光”等饱含深情的语句。

陈朝福说，他们想要通过这两首歌，一方面传递客家人心系故土的寻根情结，另一方面传达洛阳敞开怀抱、欢迎天下客家人的主题。后来，洛阳市戏剧家协会顾问张新丽还将《天下客家》的歌词动情朗诵下来，道出了“河洛郎”的千年乡愁，以及对故土的眷恋。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 文/图)