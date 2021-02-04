元宵佳节赏花灯 就到隋唐植物园

春节假期后第一周，出现“节后综合征”怎么办？洛阳隋唐城遗址植物园有“妙招”。
春节假期后第一周，出现“节后综合征”怎么办？洛阳隋唐城遗址植物园有“妙招”。
春节假期后第一周，出现“节后综合征”怎么办？洛阳隋唐城遗址植物园有“妙招”。眼下，2022隋唐新春游园会暨民俗灯会正在园区举行，除璀璨花灯、特色美食、游乐设施、演艺活动外，全新亮相的打铁花、火龙舞更是汇聚高人气，引不少游客快意游园、放松心情。
正月十五闹元宵，花灯璀璨乐陶陶。元宵节将至，洛阳隋唐城遗址植物园盛邀广大游客游园祈福，为2022新年再添美好回忆。
花灯流彩福星照，饕餮美食诱舌尖
按照中国民间传统，元宵节除了要举家团圆吃元宵，还要赏花灯、祈福，寄托美好心愿。洛阳隋唐城遗址植物园已准备就绪，80余组彩灯或来自四川自贡，或为园区自制，无不散发着亮丽的光彩，且严格做好保护措施，每天都以最佳姿态迎接游客。
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