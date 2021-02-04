实力宠女！洛阳一男子篆刻“冰墩墩”送女儿

眼下，北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”成为“顶流”，玩偶一“墩”难求。孩子想要“冰墩墩”，可家长买不到咋办？市民郭武实力宠女，利用篆刻的手艺为女儿刻了“冰墩墩”。

眼下，北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”成为“顶流”，玩偶一“墩”难求。孩子想要“冰墩墩”，可家长买不到咋办？市民郭武实力宠女，利用篆刻的手艺为女儿刻了“冰墩墩”。

10日上午，在郭武位于伊滨区的家里，他正手持刻刀在一块方石上篆刻。用了不到一小时，一个栩栩如生、憨态可掬的“冰墩墩”形象就出来了。他说，最近“冰墩墩”玩偶很受欢迎，9岁的女儿一直想要，可他暂时买不到现货，考虑到自己会篆刻的手艺，便想着利用这一传统艺术表现形式手工刻“冰墩墩”送给孩子。

郭武在网上搜集有关“冰墩墩”的设计理念图，然后找来一块篆刻常用的石材青田石，长、宽各3厘米，将“冰墩墩”的造型反画在青田石上，接着使用刻刀小心翼翼地刻大体轮廓、涂黑，并进行二次修刻细节，清理完印面上的残石碎屑后，打印泥、印印花，最后对照设计理念图对印石再次修正细节，篆刻的“冰墩墩”就算完成了。“传统篆刻第一步要设计印稿，我这是参照‘冰墩墩’的标准图，省了这一步。”郭武解释，他将篆刻的“冰墩墩”送给孩子，孩子很喜欢。随后，他又篆刻了俩“冰墩墩”，一个速滑造型和一个比心造型。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 陈爱松 文/图)