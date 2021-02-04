洛阳高校女生何雨婷在全国高校大学生冬奥知识讲解员活动中获一等奖

记者9日从洛阳职业技术学院获悉，该校医学院临床医学专业大二学生何雨婷在2022全国高校大学生“魅力冬奥”冬奥知识讲解员活动中荣获一等奖。

记者9日从洛阳职业技术学院获悉，该校医学院临床医学专业大二学生何雨婷在2022全国高校大学生“魅力冬奥”冬奥知识讲解员活动中荣获一等奖。

该活动由“魅力冬奥”冬奥知识讲解员活动组委会主办，以“学习冬奥知识，一起向未来”为主题，面向全国高校大学生，采取线上参与答题的方式进行。活动为高校大学生参与冬奥活动提供了平台，旨在秉承弘扬冬奥精神，传播冬奥知识，助力北京冬奥会。

冬奥会和冬残奥会的吉祥物是什么？哪座城市同时举办了冬奥会和冬残奥会？......前不久，何雨婷参加了这场冬奥知识讲解员活动。“当时冬奥会还没有开幕，我想通过参与活动让更多人了解冬奥会，认识冰雪运动。”何雨婷说，她非常喜欢奥运赛场的拼搏精神和氛围，所以平时对冬奥会关注的比较多。

“冬奥会在北京举行我感到很自豪，吉祥物冰墩墩也让很多人了解了中国文化，希望我国运动员能取得好成绩。”何雨婷说。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 常书香)