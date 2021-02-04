恭喜！洛阳籍球员王珊珊获100万元奖励【视频】

10日，河南省体育局、洛阳市政府共同奖励中国女子足球队队长、洛阳籍球员王珊珊100万元。 10日，河南省体育局、洛阳市政府共同奖励中国女子足球队队长、洛阳籍球员王珊珊100万元。 由于女足正在苏州封闭隔离观察，奖金由王珊珊的家人代为领取。 近日，洛阳籍球员王珊珊带领中国女足夺得亚洲杯冠军，不仅鼓舞了家乡父老，也擦亮了洛阳足球这张城市名片。 在奖励仪式现场，王珊珊的父母表示，珊珊的成功离不开洛阳父老乡亲的支持，有家乡做坚强后盾，期盼她为祖国再创佳绩！(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图)