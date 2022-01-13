房子长期无人居住，需要缴纳生活垃圾费吗？洛阳市城管局回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：家里几个月没有住人，也没有产生水费，还需要缴纳生活垃圾费吗？生活垃圾费的收费标准是什么？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：家里几个月没有住人，也没有产生水费，还需要缴纳生活垃圾费吗？生活垃圾费的收费标准是什么？

洛阳市城市管理局回复：按照现行规定，直供水用户在水费一个收费档期内用水量不足1立方米，不计征该档期生活垃圾处理费，转供水用户参照直供水用户执行。

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