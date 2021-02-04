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洛阳市高中设计方案联展之中等职业学校
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳自然资源和规划微信公众号 2022.02.10 10:04

　　洛阳外迁高中如何规划设计？您的意见很重要！洛阳市自然资源和规划局按照市委、市政府“开门办规划”的要求，2月1日(正月初一)至2月15日(正月十五)，市规划展示馆一楼东北角临展厅将举行“洛阳市高中设计方案联展”，涉及8所外迁高中，您可到场参观并留下意见和建议。我局公众号陆续推出洛阳市高中设计方案联展方案。

　　洛阳市新建中等职业学校项目

　　位于伊滨区，东至武屯街，西至玉泉街，南至王府路，北至康庄路，总规划用地面积463亩，办学规模为8000名寄宿学生。

　　●推荐方案：较好的处理建筑布局，将道路空间、校区空间及景观空间有机结合。功能分区合理，通过绿心划分为四个功能组团，各自独立，便于学校按专业分配空间。实训楼、学术交流中心、体育场馆建筑设置在北侧，减少高铁噪音影响。建筑形式和立面手法协调统一，整体性强。

　　如果您对该方案有好的意见和建议，可以扫描下面二维码并关注，进入洛阳自然资源和规划微信公众号对话框进行留言告诉我们。

　　对话框输入关键词，“红山学校”“花园学校”“丰李学校”，即可查看相关学校设计方案。投稿邮箱：lyzrzyxc@126.com。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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