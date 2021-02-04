下月起，餐饮商家不得主动向消费者提供一次性筷子

到饭店就餐和点外卖的洛阳市民注意啦！下个月起，餐饮服务提供者和餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具。
到饭店就餐和点外卖的洛阳市民注意啦！下个月起，餐饮服务提供者和餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具。
到饭店就餐和点外卖的洛阳市民注意啦！下个月起，餐饮服务提供者和餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具。
近日，河南省人民政府网站发布《河南省城市生活垃圾分类管理办法》(以下简称《办法》)。该《办法》将于2022年3月1日起施行。
在该《办法》第十九条中提出，鼓励单位和个人使用可循环利用的产品，通过线上、线下交易等方式，促进闲置物品再使用。
餐饮服务提供者应当在餐饮服务场所设置节俭消费标识，提示消费者适量点餐。餐饮服务提供者和餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具。
旅馆经营单位应当按照国家有关规定，不得主动向消费者提供客房一次性日用品。
通过查询外卖平台APP发现，美团、饿了么等平台都设置了外卖餐具选项，市民在点餐时可自己进行餐具数量选择。⑥
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