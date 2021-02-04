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失散20多年后团圆 父子俩相拥而泣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.10 08:41

　　“孩子，你终于回来了……”昨日上午，在市公安局孟津分局，辖区居民牛先生见到失散20多年的儿子小牛后，父子俩相拥而泣。

　　1997年6月的一天，1岁多的小牛在其白鹤镇家中被他人抱走。儿子不见后，牛先生立即报警。由于线索少，且受限于当时的刑事技术，警方一直没有得到有效线索。牛先生一家多方寻找也没能找回儿子。

　　2021年，公安部开展团圆行动后，孟津警方认真梳理辖区内失踪人员信息，对相关案件重新摸排，并重新采集牛先生血样送检。前不久，经过比对，郑州市荥阳市浏河镇一名男子被确认是20多年前被他人抱走的小牛。

　　昨日上午，在孟津分局民警的帮助下，小牛回到孟津认亲，离散了20多年的一家人终于团聚。

　　“我们将纵深推进团圆行动，帮助更多离散家庭团圆。”孟津警方呼吁广大群众，发现疑似拐卖儿童案件线索，请及时向公安机关举报，积极协助查找失踪被拐的儿童；失踪儿童的父母和疑似被拐人员，请主动到居住地或就近的公安机关进行信息采集等，争取早日实现家人团聚、家庭团圆。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王建伟）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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