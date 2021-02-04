高中学业水平考试将于17日至19日举行

昨日，市招生考试中心发布消息，2020级普通高中学生(现高二学生)学业水平考试，将于2月17日至19日举行。这里提醒考生，此次考试须自备文具。

昨日，市招生考试中心发布消息，2020级普通高中学生(现高二学生)学业水平考试，将于2月17日至19日举行。这里提醒考生，此次考试须自备文具。

关键词：报名人数

今年，我市共51763人参加学业水平考试报名，报名人数比2019级增加712人。其中，市区15348人(偃师、孟津除外)，偃师区3240人，孟津区3808人，新安县3608人，伊川县6597人，汝阳县3832人，宜阳县5128人，洛宁县3476人，嵩县4314人，栾川县2412人。

关键词：考场设置

全市共设10个考区43个考点。为最大限度地减小考生流动范围，省教育考试院以学校为单位统一编排考场：标准化考点学校的考生，原则上安排在本校考试；非标准化考点学校的考生，就近安排在标准化考点考试，由考生所在学校集中送考。同一考区(子考区)内的补考考生，集中安排在一个考点内。社会考生单独编排考场。

考试前一天，即2月16日16时30分至17时30分，考生可到考点大门口查看考点示意图和考点平面图。

关键词：自备文具

此次考试，考生须自备文具。各科目试卷答题卡分主观题、客观题两部分，主观题答题用黑色墨水签字笔填写，客观题答题用2B铅笔涂黑。省教育考试院配发数学、物理、化学三科草稿纸，其他六科均不提供草稿纸，考生可在试卷上演算。