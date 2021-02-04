升温成为“主旋律” 洛阳今日最高气温11℃

今日我市晴天间多云，偏南风2级，气温-3℃到11℃。

昨天，阳光灿烂，午后走在阳光下，感觉温暖。

省气象服务中心发布消息称，9日我省黄河沿岸大部地区最高气温达到10℃，10日会再暖和一些，但昼夜温差较大，请大家注意适时增减衣物。

省气象服务中心预计，今天夜里，我省西南部和南部大部地区有雨夹雪或小雨，山区有小雪；明天，我省南部部分地区有小雨或雨夹雪；12日，我省黄河以南有小雨或零星小雨，西部山区有雨夹雪。需密切关注雨雪天气导致的道路湿滑、低能见度等对交通出行的不利影响。

对我市来说，未来几天，雨雪是“小插曲”，升温是“主旋律”，今天最高气温将升至11℃，预计15日最高气温升至12℃。

市气象台根据最新的气象资料分析，未来几天我市以多云天气为主，前期气温缓慢回升，中后期受冷空气影响，气温有所下降；12日受低槽东移影响，有一次小雨雪天气过程。具体预报如下。

10日(周四)：晴天间多云，偏南风2级，气温-3℃到11℃。

11日(周五)：多云转阴天，偏东风2级到3级，气温-1℃到10℃。

12日(周六)：阴天有小雨雪，气温1℃到7℃。

13日(周日)：阴天转多云，气温-1℃到8℃。

14日(周一)：多云间阴天，气温0℃到7℃。

15日(周二)：多云，气温-1℃到12℃。

16日(周三)：多云转阴天，气温1℃到9℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)