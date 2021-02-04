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近年洛阳女足迎来发展春天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.10 08:37
享受足球的乐趣 （资料图片）

　　中国女足勇夺亚洲杯冠军，振奋人心。洛阳是全国首批足球重点城市之一，近年，洛阳女足迎来发展春天。校园足球运动的蓬勃兴起和青训体系的逐渐成熟，让越来越多的洛阳姑娘走上足球道路。

　　开展校园足球，让更多姑娘“乘风破浪”

　　“中国女足太棒了！我要像王珊珊姐姐那样，坚韧不拔，永不放弃！”昨日下午，提及勇夺亚洲杯冠军的中国女足，刚刚参加完比赛的东方二中初三姑娘韩锦玉难掩兴奋之情。

　　当天，在洛阳理工附中，2021年洛阳市青少年校园足球“市长杯”总决赛暨2022年河南省青少年校园足球“省长杯”选拔赛精彩上演。在绿茵场上，姑娘们配合流畅，突破传中犀利，让观众赞叹。

　　“洛阳女足起步较晚，这些年发展势头良好。”市校园足球办公室有关负责人介绍，自2014年我市开展校园足球运动以来，全市有350所中小学校被教育部命名为全国青少年校园足球特色学校，每年有100多支女足队伍近2000人参加“市长杯”比赛。

　　得益于校园足球运动的广泛开展，洛阳女足频频“出圈”。

　　以孟津区平乐镇张盘小学为例，该校克服基础设施薄弱等不利因素，建成了标准8人制足球场，出台校园足球三年发展规划，系统开展教练员培训、球员训练、班级联赛等工作。该校三年级至六年级均成立了班级足球队，选拔出的优秀队员进入校队，每天坚持训练。2018年至今，该校女足勇夺“一带一路”国际足球邀请赛冠军，三次获洛阳市“市长杯”校园足球联赛小学女子组冠军，两次夺得“省长杯”亚军。

　　在初高中年龄段，洛阳女足同样锐不可当。其中，东方二中女足连续4年获省长杯冠军，洛阳理工附中女足也多次获得高中组冠军。

　　通过校园足球运动，众多洛阳姑娘在绿茵场上“乘风破浪”，享受快乐，收获健康。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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