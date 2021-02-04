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全市“扫黄打非”工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.10 08:37

　　8日，全市“扫黄打非”工作会议召开，贯彻落实全国、全省宣传部长会议和“扫黄打非”工作电视电话会议精神，总结工作，分析形势，部署任务。市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。

　　王飞强调，2022年是党的二十大召开之年，做好“扫黄打非”工作意义重大。要聚焦主线红线，深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，强化思想武装，进一步增强“扫黄打非”工作使命感责任感，切实筑牢政治安全、意识形态安全、文化安全防线。要聚焦重点问题，围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，精准分类施策，聚力平台整治，有效净化网络，严密防范风险，提升治理水平，织密“扫黄打非”洛阳防线，为党的二十大胜利召开营造良好社会文化环境。要聚焦主要任务，强化结果导向，突出群众关切和未成年人保护，着力扫除各类有害信息和文化垃圾，推动出版物市场更加有序、网络文化环境更加清朗、基层宣传阵地更加巩固。要聚焦能力作风，强化统筹谋划，坚持守正创新和发扬斗争精神，全面构筑协调联动格局，切实提高“扫黄打非”工作凝聚力战斗力，坚决守住安全底线、筑牢安全防线。要聚焦常态长效，强化机制建设，加强宣传发动，完善联合查堵机制，增强法治意识，提高法治化工作水平和依法依规办案能力，不断开创“扫黄打非”工作新局面新业绩，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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