全市首家社区全民健身中心建成

昨日下午，在新建成的洛阳市洛龙区王庄社区全民健身中心，附近居民正休闲健身。据悉，这是全市首家建成的社区全民健身中心。

昨日下午，在新建成的洛阳市洛龙区王庄社区全民健身中心，附近居民正休闲健身。据悉，这是全市首家建成的社区全民健身中心。

社区全民健身中心是一项重要民生工程，洛龙区大力推行体育强区战略，在全面建设社区体育公园的同时，配套建设社区全民健身中心，首批建设6家。社区全民健身中心配备坐式蹬腿训练器、坐式胸肌推举训练器、跑步机等运动健身设施。社区全民健身中心建成后，将引入专业团队进行运营，坚持公益性原则，进行低收费服务，成为居民家门口的专业化运动健身场所。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张俊望 姚嘉慧 摄影报道）