十二届市纪委二次全会明确今年反腐倡廉工作重点

2022年，党风廉政建设如何引向深入？反腐败斗争将如何开展？9日闭幕的十二届市纪委二次全会全面回顾了去年工作，部署今年党风廉政建设和反腐败斗争重点任务，明确要坚持“严”的主基调与激励干部担当作为高度统一、“治已病”与“治未病”高度统一，更加突出“治未病”，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，持续发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动洛阳政治生态环境、干事创业环境、营商发展环境、自然生态环境持续向优向好。

2022年，党风廉政建设如何引向深入？反腐败斗争将如何开展？9日闭幕的十二届市纪委二次全会全面回顾了去年工作，部署今年党风廉政建设和反腐败斗争重点任务，明确要坚持“严”的主基调与激励干部担当作为高度统一、“治已病”与“治未病”高度统一，更加突出“治未病”，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，持续发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动洛阳政治生态环境、干事创业环境、营商发展环境、自然生态环境持续向优向好。

坚定不移加强政治监督

1.监督保障伟大思想、重大决策部署落地落实

●重点部署：聚焦学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，督促各级各单位把“两个确立”转化为践行“两个维护”的高度自觉。聚焦中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等战略实施，推动用好战略机遇、政策机遇和历史机遇。聚焦“三新一高”，及时纠治“穿新鞋走老路”、不顾地方实际盲目举债、搞地方“小循环”、“两高一剩”等行为。

2.紧盯“一把手”强化政治监督

●重点部署：坚持抓住“关键少数”以上率下，强化政治监督。加强对下级“一把手”信访举报情况动态监测、专题分析。督促落实“一把手”插手干预重大事项记录制度。每年按照不低于20%的比例对下级“一把手”谈话函询说明情况进行抽查核实。专项检查“三重一大”决策程序执行情况，对涉及“一把手”的问题线索优先处置，从严从快查处。

3.全面提升政治巡察质量

●重点部署：围绕发展“第一要务”和全面从严治党两个重大政治责任，开展2到3轮常规巡察、专项巡察和聚焦重点领域的上下联动巡察。紧盯信访举报量大、矛盾问题突出、不稳定因素多的村(社区)，深入推进巡察村(社区)党组织工作。持续做好巡察“后半篇文章”，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治。

监督保障重振洛阳辉煌重大举措顺利实施

1.围绕市委中心大局跟进监督

●重点部署：紧盯建强副中心、形成增长极，全面实施“十四五”规划，创建平台型创新城市、全国文明典范城市、青年友好型城市“三个新标杆”，强化监督保障。紧盯创新引领发展，制定实施纪检监察机关支持鼓励保护创新发展若干举措，推动打造国家创新高地。紧盯做强交通枢纽、做强产业支撑、做强城市功能、做强县域经济，监督推动城市功能区市场化改革、开发区体制机制改革、事业单位重塑性改革等。紧盯疫情防控等，查处风险隐患背后的腐败和作风问题。

2.监督推动“能力作风建设年”部署落实

●重点部署：围绕贯彻落实决策部署不力问题、“不担当、不作为、慢作为、乱作为”问题、领导干部违规私搭乱建问题、党员干部酒驾醉驾问题等开展专项治理。着力整治隐蔽吃喝、推诿扯皮、办事拖拉、玩忽职守等作风建设突出问题。

3.深化营商环境监督治理

●重点部署：跟进监督全市深化“放管服效”改革、审批流程再造向县级延伸拓展改革，推动形成上级围绕下级服务、政府机关围绕市场主体服务机制。紧跟重大项目建设和“三个一批”活动，督促“项目为王”要求落到实处。抓好“访万企、解难题”活动，严格落实“五每”工作法，督促解决政策制度落实不到位、担当不够、履职不力等问题。

4.落实“清廉河南建设”部署

●重点部署：制定加强清廉洛阳建设的意见，探索深化贯通协同巡察监督、审计监督、统计监督、新闻媒体监督等各类监督的有效路径，探索建立党风政风监督信息综合平台。