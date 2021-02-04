徐衣显调研牡丹文化节和世界古都论坛筹办工作

9日下午，市委副书记、代市长徐衣显调研督导第40届中国洛阳牡丹文化节、第四届世界古都论坛活动筹办工作，强调各级各部门要站位全局，以强烈的使命感、责任感和紧迫感，注重资源共享，加强市场运作，创新题材内涵，促进融合发展，做实做细做精做优各项筹办工作，全面提升节会品牌影响力、带动性和美誉度。

9日下午，市委副书记、代市长徐衣显调研督导第40届中国洛阳牡丹文化节、第四届世界古都论坛活动筹办工作，强调各级各部门要站位全局，以强烈的使命感、责任感和紧迫感，注重资源共享，加强市场运作，创新题材内涵，促进融合发展，做实做细做精做优各项筹办工作，全面提升节会品牌影响力、带动性和美誉度。 徐衣显在调研牡丹文化节和世界古都论坛筹办工作时强调

高标准高质量做好节会各项筹办工作

创新提升融合发展深度打造城市品牌 9日下午，市委副书记、代市长徐衣显调研督导第40届中国洛阳牡丹文化节、第四届世界古都论坛活动筹办工作，强调各级各部门要站位全局，以强烈的使命感、责任感和紧迫感，注重资源共享，加强市场运作，创新题材内涵，促进融合发展，做实做细做精做优各项筹办工作，全面提升节会品牌影响力、带动性和美誉度。 在隋唐洛阳城定鼎门遗址、天街遗址，徐衣显详细听取了牡丹文化节开幕式、第四届世界古都论坛开幕式筹备情况介绍，对定鼎门遗址博物馆展陈等提出改造提升要求，强调要围绕历史中轴线复原展示，加快建设隋唐洛阳城国家历史文化公园，运用现代化技术，开发沉浸式体验，打造独具魅力、特色鲜明的“盛世隋唐”文化标识。 作为我市重点文旅工程，洛阳隋唐大运河文化博物馆正加紧建设和布展。徐衣显走进项目工地，察看工程进度，询问展陈设计等情况，督促相关部门要全力以赴确保按时高质量完成建设任务。他指出，要积极探索文化文物资源与新技术新应用的跨界融合，顺应数字化时代传播规律，推出沉浸式特色体验项目，将世界文化遗产资源打造成为吸引力强的热门文旅“打卡地”。 世界古都论坛永久会址建设项目正处于选址阶段，徐衣显实地察看多处建议地块，认真听取相关部门评估意见，强调要充分考虑区位优势、文化氛围、配套设施，统筹片区规划，盘活现有资源，节约投资成本。要进一步优化世界古都论坛的内容和形式，探索构建古都文化评价标准体系，不断提升洛阳的文化软实力和国际影响力。 在牡丹博物馆，徐衣显依次走进各个展厅，了解牡丹文化发展脉络，现场体验沉浸式项目。他强调，要着力打好“国花牡丹”牌，强化创意引领，形成集聚效应，持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌。今年牡丹文化节期间，要借助牡丹博物馆这一地标性建筑，高质量策划推出一系列特色精品文旅文创活动，有效融入年轻化、流行化、时尚化元素，创造性做好文旅营销，抓住游客眼球，留住游客脚步，以文塑旅、以旅彰文，推动文旅文创成为支柱产业。 魏险峰参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）