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洛阳再次荣膺“国家卫生城市”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 22:59

　　9日，记者从市有关部门获悉，全国爱卫会日前发布《2021年度国家卫生城镇复审结果的通报》，洛阳市再次荣膺“国家卫生城市”称号，这是自2007年以来，我市第5次荣获“国家卫生城市”荣誉。

　　近年来，我市坚持以人民健康为中心的发展理念，进一步巩固和提升国家卫生城市创建成果，通过解决市容环境、五小行业、农副产品市场、城中村及城乡结合部等与群众生活密切相关的问题，探索有效社会动员方式，将爱国卫生运动、基层卫生管理及疫情防控融合推进，建立平战结合的社会动员、长效管理机制，引导社会广泛参与，为城乡居民创造卫生、健康、整洁、有序的生产生活环境，不断提升城乡居民的获得感、幸福感。

　　据悉，全国爱卫会对国家卫生城市实行动态管理，每满3年复审一次，复审未达标的城市将撤销命名。迎复审工作期间，我市城市基础设施更趋完善，80%以上的社区建有体育健身设施；基层医疗卫生机构标准化建设达标率达到95%以上；临床用血100%来自自愿无偿献血；适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上；城市主次干道、车站、机场、港口、旅游景点等公共场所的公厕不低于二类标准；城市生活垃圾无害化处理率≥90%，生活污水集中处理率≥85%；建成区绿化覆盖率≥36%，人均公园绿地面积≥8.5平方米……

　　市卫健委相关负责人表示，下一步，我市将按照国家有关要求，多措并举巩固国家卫生城市创建成果，不断为城乡居民提供健康卫生的生产生活环境，助力打造健康洛阳和幸福洛阳。

　　据悉，栾川县城、宜阳县城、新安县石寺镇也顺利通过“国家卫生乡镇(县城)”复审。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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