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洛阳启动“市树”评选活动 这7种树您选哪个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 21:20

　　9日，记者从洛阳市城市管理局获悉，洛阳市“市树”评选活动已经开始，目前正在接受公众投票。

　　“市树”是城市地域特点、人文特色的浓缩象征和集中展示，是城市形象的重要标志和个性名片，更是城市精神文明和生态文明建设水平的重要体现。为建强副中心、形成增长极，打造平台型创新城市、创建全国文明典范城市、建设青年友好型城市提供良好的城市环境，激发广大市民热爱洛阳，积极参与生态文明建设的热情，洛阳市决定启动“市树”评选活动。

　　候选市树：

　　国槐、法桐、栾树、白蜡树、楝树、大叶女贞、雪松(排名不分先后)

　　市树评选标准：

　　适应性：适应性、抗逆性强，易繁殖，在洛阳地区分布广泛、栽植时间较长且生长表现良好。

　　普遍性：在洛阳地区具有一定普及性，分布应用广泛，能够推广栽植，成活率高。

　　观赏性：树形高大优美、枝繁叶茂，景观价值高，深受市民喜爱。

　　代表性：具有较深文化内涵，能够体现洛阳历史文化和城市风貌，彰显城市形象和地方特色。

　　健康性：不容易遭受病虫危害，能形成健康稳定的群落。

　　投票渠道有三种：

　　1.网站投票

　　登录洛阳市城市管理局网站，点击“市树”评选页面，选择一种候选市树，点击投票即可(每个手机号限投一次)。

　　2.微信投票

微信扫二维码投票

　　打开微信扫洛阳市“市树”评选二维码，选择一种候选市树，点击投票即可(每个微信号限投一次)。

　　关注“洛阳城市管理局”官方微信公众号，进入投票页面进行投票即可(每个微信号限投一次)。

　　关注“洛阳日报”官方微信公众号，进入“市树评选”子栏目，进行投票(每个微信号限投一次)。

　　关注“老贾播报”微信公众号，进入“市树评选”文章内，进行投票(每个微信号限投一次)。

　　3.信函投票

　　填写洛阳市“市树”评选表(可复印或自制)，投票时请在所选树种后面打“√”，每票只能选择1种树种，多选无效，邮寄或送至洛阳市城市管理局城市绿化科，联系电话：65520758，地址：洛阳市洛龙区龙门大道6号。

　　投票时间

　　自发布之日起至2022年2月28日24：00

　　评选工作分投票、评审、审定、审议四个阶段。根据公众投票评选情况，选出3个至5个树种由评审委员会组织专家评审。评审结果上报市政府审定，由市政府提交市人大常委会审议通过，正式向社会公布。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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