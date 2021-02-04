最新消息！事关洛阳中小学生开学

河南省日前发布关于做好2022年春季开学疫情防控工作的通知，赶紧来看重要内容！

河南省日前发布关于做好2022年春季开学疫情防控工作的通知，赶紧来看重要内容！

关于做好2022年春季开学疫情防控工作的通知

各省辖市、济源示范区、省直管县(市)教育系统疫情防控工作专班，各高等学校、省属中等职业学校，厅直属学校：

春季学期开学在即，国际国内新冠肺炎疫情形势仍然复杂严峻，聚集性疫情和散发病例在多地连续发生。开学前后，师生大规模流动，特别是高校师生来源广、人数多、“外防输入”压力大。为切实筑牢校园疫情防线，确保平安开学、开学平安，现就有关事项通知如下。

一、坚持应急处置与常态化防控相结合

各地各学校要进一步健全指挥体系，强化疫情防控领导机构工作职能，充实人员力量，压实工作责任，健全工作机制，加强部署调度。落实好主要领导带班制度、24小时值班值守制度，明确各岗位人员返校上班时间，疫情防控相关部门人员要提前到岗。进一步完善应急预案，组织好开学前应急实战演练，加强舆情监测处置，提升风险防范化解能力。进一步落实好《高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案》和“九个到位”等要求，压实属地、部门、学校和个人“四方责任”，有序推进春季学期开学工作。进一步强化联防联控，落实学校与卫健部门、疾控、医院等单位“点对点、人对人”协作机制，细化校内“小网格”管理，强化各部门协同联动。

二、精准摸排师生信息

严格落实“早发现、早隔离、早报告、早治疗”要求，即日起对所有师生员工进行健康监测和行踪排查，做到全面摸排，不漏一人，落实好“日报告”“零报告”制度。掌握开学前14天旅居史、活动轨迹和健康状况，重点关注从中高风险地区返校师生、报告有本土病例地市旅居史师生、后勤服务人员等群体，“一人一档”建立监测台账，按出发地和学校属地防控部门有关要求，落实防疫措施，确定返校行程。

三、做好春季开学准备

(一)合理确定开学时间。我省2020级普通高中学生学业水平考试将于2 月17日-19日举行，考试科目为语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物9 门学科；信息技术考试为机考，考试时间另行通知。各地各学校要结合考试安排，审慎研判疫情形势，坚持“一地一策、一校一案”，拟定开学方案。中小学开学方案，根据属地管理原则，由所在省辖市根据疫情形势统筹确定，并报省教育防控专班备案，未经审批报备不得提前开学；高校和省属中职学校开学方案，经由所在省辖市疫情防控部门审批后，报省教育防控专班备案。学校疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的、不能满足防控技术方案要求的、没有完善应急预案且没有开展应急演练的、防疫物资储备不到位的、校园安全没有保证的不得开学。

(二)科学组织人员返校。在安全可控的前提下，按照“错区域、错层次、错时、错峰”的要求，合理确定师生返校批次和时间间隔，避免“学生流”与“务工流”叠加。中高风险地区师生暂缓返校；属地疫情防控部门对出行有特殊限制的，按属地要求执行。高校、省属中等职业学校师生入校前需提供登机或乘车前48小时核酸阴性证明，入校后及时组织全员核酸检测，可根据属地统筹安排开展多轮核酸检测；中小学校学生开学前一周做一次核酸检测，返校前持48小时核酸阴性证明，返校后核酸检测工作按照属地防控部门要求妥善安排。返校时大中专院校师生尽量避免乘坐公共交通工具，鼓励采取集体包车、乘坐私家车等形式到校，有条件的学校可安排接站。2月 15日至3 月5 日，各地各高校通过新型冠状病毒肺炎疫情填报系统，上报每天学生返校数据信息。

(三)细致做好开学准备。开学前对校园进行一次全面清洁消杀，对学校疫情防控、校园安全和开学准备情况进行一次全面排查。尤其是寒假期间被征用为集中隔离场所的学校，要积极配合当地疫情防控部门，对校园环境进行全面彻底消杀，确保不发生交叉传染。要完善开学报到各环节流程，采取必要分流疏散措施，加强学校防疫人员业务技能培训。优化线上教育教学预案，做好线上教学准备。持续加强对师生员工的宣传引导，将开学防控要求逐条传达到每个师生，指导做好返校途中安全防护，做好春季开学第一课准备；关注前期感染师生的康复情况，及时上报信息，统筹安排好隔离和感染康复学生的线上教学，加强人文关怀。加强防控物资储备，提升后勤服务保障水平。

四、严格校园管理措施

开学后，要继续实行校园封闭式管理，严格管控校门，无关人员、车辆不得入校。做好中高风险地区师生、在外实习实训师生和后勤服务人员健康监测。要强化对后勤、快递、物流等流动人员的管控，做好物品、车辆消毒，定期对保洁、保安、食堂等后勤服务人员进行核酸检测，落实全链条闭环管理要求。要强化校园小网格化管理，细化网格单元，严格分区管控，定期对教室、宿舍、食堂等关键场所和公共区域高频接触部位进行清洁消杀。要坚持非必要不举办线下大型活动，确需举办的，严格管控活动规模、人数和时长，并按要求报属地疫情防控部门批准。

五、持续开展督导检查

开学前后，学校要对疫情防控和开学工作情况进行深入自查，市县教育局对所辖学校进行全面普查，省教育专班将采取“四不两直”的方式进行抽查。重点对防控责任落实、预案制定、信息排查、校园管控、开学准备、后勤保障等情况进行督查指导，对行动缓慢、责任心不强、担当履职不到位等现象和问题，限时整改、跟踪问效，对严重失职渎职的严肃问责。各地各校开学工作方案请于开学前5 日报省教育厅备案，开学时间及时向社会公布。中小学、幼儿园开学方案报省教育厅基教处；本科高校开学方案报省教育厅高教处；高职高专、省属专学校开学方案报省教育厅职成教处。

河南省新冠肺炎疫情防控指挥部

教育系统工作专班办公室

2022年2月8日

来源：河南省新冠疫情防控指挥部