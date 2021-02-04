骗子诱导10岁孩子为其购买2万多元五粮液

诈骗分子又有新花样了。近日，有不法分子借助正规网络购物平台，诱骗汝阳县一未成年人用家长手机为指定账号购买2万多元五粮液酒。幸好民警及时介入紧急止付，为受害人挽回了损失。

诈骗分子又有新花样了。近日，有不法分子借助正规网络购物平台，诱骗汝阳县一未成年人用家长手机为指定账号购买2万多元五粮液酒。幸好民警及时介入紧急止付，为受害人挽回了损失。

事情发生在春节前。1月23日15时许，汝阳县陶营镇陶营村村民王女士突然收到一则银行消费提醒短信，提示她的银行卡刚刚消费了21574元。

而当时她并没有购物，手机不在自己手中。她询问10岁的女儿小马才了解了事情缘由。原来，1月22日21时许，小马用王女士玩手机时，其QQ收到一个陌生人的信息，对方称其妈妈的微信号有违法违规行为，要进行封号，并推荐了一名“客服”提供帮助。

小马添加“客服”的QQ后，对方“指挥”她在手机应用商城下载了一款正规购物平台的App，称只要在上面购物就不会查封她妈妈的微信。

23日事发前，对方给小马发了一个账号和密码，让她登录购物平台后，“指导”她用王女士手机支付了21574元，下单购买了一批五粮液酒。

了解情况后，王女士赶紧带着女儿到陶营派出所报警。民警师靖豪意识到这是一起典型的电信诈骗案件，立即将案件情况反馈至汝阳县公安局反诈中心，同时指导王女士在支付平台发起诈骗投诉。经过20分钟操作，小马支付的21574元被成功止付。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 袁胜洋）