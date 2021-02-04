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因系统原因导致逾期 职工生育险报销不受影响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.02.09 21:20

　　近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”平台反映生育险无法报销，记者向医保部门求证。

　　“听说生育险报销有效期为生育后12个月内，我妻子2021年3月生的孩子，眼看要到期了，如果逾期未报销怎么办？”市民朱先生反映，他的妻子在涧西区参保，近日咨询相关业务时被告知暂时无法结算，他担心逾期会影响报销。

　　市医保中心相关部门负责人回应称，目前医保系统正在维护，生育险结算功能暂时受到影响。“生育险报销包含生育医疗费用和生育津贴两部分，目前生育津贴部分因涉及系统因素暂无法结算。因系统原因造成逾期的，原则上不影响生育险报销。”该负责人说，需办理相关业务的市民，可在规定期限内先到相关医保经办机构提交材料，待系统恢复后即可正常结算。

　　同时该负责人提醒，生育保险实行属地管理政策，申领前，市民可先向单位核实参保地是区属管理还是市本级，核实清楚后再到对应医保经办机构办理相关手续。此外，职工办理生育险报销，单位缴费需满一年以上，且医保费不能拖欠，申请生育待遇时，生育保险缴费也需满一年以上，且无断缴、欠费、跨统筹区现象，不符合有关条件的无法报销。

　　近期，如需要申领生育津贴的女职工，可先携带以下材料到参保单位所在的市、县(区)医保中心窗口提交等待受理：

　　1.女工生育保险生育待遇申报表(加盖单位印章)两份(待遇申报表可在洛阳市人力资源和社会保障局网站下载)。

　　2.身份证复印件两份、本人银行卡复印件(留联系电话和开户行)、出生医学证明复印件、生育证复印件、结婚证复印件各1份。如为男职工申报需填写无业承诺书(现场填报)。

　　3.住院发票原件、出院证或诊断证明原件、住院费用总清单、住院病历(均需加盖医院公章)。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘洪军）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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