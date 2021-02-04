截至目前，洛阳已完成空中杂乱线缆整治约970处

“小区里的杂乱线缆干净了，看着心里也舒畅多了。”9日下午，在由洛阳市创建办、市文明办联合多部门举行的各城区空中杂乱线缆整治观摩推进会现场，洛阳市涧西区重二社区三号南街坊居民陈先生指着家门口绕墙而上的“绿植”，竖起了大拇指。

“小区里的杂乱线缆干净了，看着心里也舒畅多了。”9日下午，在由洛阳市创建办、市文明办联合多部门举行的各城区空中杂乱线缆整治观摩推进会现场，洛阳市涧西区重二社区三号南街坊居民陈先生指着家门口绕墙而上的“绿植”，竖起了大拇指。

这“绿植”并不是真的绿植，而是经过杂乱线缆整治过后的线缆“新貌”。

重二社区党委书记、居委会主任李亚娟介绍，三号南街坊是我市典型的老旧小区，整个小区共有442户、1035人，自我市杂乱线缆整治工程全面推进以来，目前已完成了此项工作，成为该社区首批获得小区环境“靓”化的“排头兵”之一。

在距离三号南街坊不远的和平苑小区，负责空中线缆整治及美化工程的十余名工人正在作业。

施工部门相关负责人告诉记者，此次他们对于老旧小区杂乱线缆的整治工作大致分为废旧线缆的拆除、破损线缆的换新、杂乱线缆的规整和空中线缆的集中美化四个方面，和平苑小区的线缆整治工作预计很快完工。

“我们辖区的17个老旧小区中，目前已有8个小区完成了线缆整治。”李亚娟说，社区环境的进一步优化不仅给在这里生活的居民带来了好心情，也为社区助力城市文明创建提供了新底气，下一步，重二社区将继续积极配合施工方施工，高标准地完成其余9个老旧小区的线缆整治工作。

记者从涧西区了解到，在目前涧西区750余个小区中，有350个是老旧小区，在去年的老旧小区改造工作中，已有20个小区完成了线缆入地工程，今年计划在改造中再完成70个小区的线缆入地工作，其他200余个小区全部进行杂乱线缆集中整治。

除了涧西区，我市对小区、城市主次干道、背街小巷发起空中缆线“歼灭战”的福利之风也吹向了其他城区。

“整治工作以小区为单元、办事处为基数，正在全市各区全面、整体推进。”市创建办相关负责人表示，按照计划，这项工作将在3月底前大头落地，4月开始，各城区杂乱线缆逐步清零，“今年牡丹文化节前，我市杂乱线缆整治工作全部结束。”

据悉，截至目前，我市共排查出问题小区及社区1600余个，问题主次干道、背街小巷270余条，需要整治的线缆数约4500处。专项整治行动开展以来，已有约970处线缆完成整治。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强）