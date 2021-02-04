洛阳市免费“两癌”“两筛”工作超额完成

9日，记者从洛阳市妇联获悉，全市已超额完成2021年度农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查工作，以及预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作。

9日，记者从洛阳市妇联获悉，全市已超额完成2021年度农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查工作，以及预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作。

去年以来，洛阳市妇联会同洛阳市卫健委、洛阳市财政局、洛阳市民政局等相关责任单位推动免费“两癌”“两筛”工作实施。截至2021年12月31日，全市已完成宫颈癌筛查95171人、乳腺癌筛查96462人，累计进行免费产前超声筛查44444例，筛查率72.71%；免费血清学产前筛查45515例，筛查率74.46%；免费新生儿“两病”筛查60965例，筛查率99.74%；免费新生儿听力筛查59972例，筛查率98.11%，均超额完成省、市目标任务。

在此次开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查后，已对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断，共发现产前超声异常人数419人、血清学产前筛查高风险人员3135人，新生儿“两病”筛查确诊阳性人数55人，新生儿听力筛查复筛未通过人数750人。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 李迎利）