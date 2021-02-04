想买冰墩墩吗？官方指定洛阳零售店在这儿！

随着2022北京冬奥会开幕，表情呆萌的吉祥物冰墩墩圈粉无数，并引发一众冬奥特许商品热销。在洛阳能买到冰墩墩吗？9日，记者为您打探到冰墩墩官方指定洛阳零售店地址。
随着2022北京冬奥会开幕，表情呆萌的吉祥物冰墩墩圈粉无数，并引发一众冬奥特许商品热销。在洛阳能买到冰墩墩吗？9日，记者为您打探到冰墩墩官方指定洛阳零售店地址。
随着2022北京冬奥会开幕，表情呆萌的吉祥物冰墩墩圈粉无数，并引发一众冬奥特许商品热销。在洛阳能买到冰墩墩吗？9日，记者为您打探到冰墩墩官方指定洛阳零售店地址。
9日下午，记者在王城公园正门西150米中国金币店看到，店门口有“北京2022官方特许商品零售店”标志，店内橱窗摆满各式各样的冰墩墩和雪容融纪念品，有帆布袋、书包、笔、笔记本、陶瓷摆件、徽章，还有金条、银条、银盘、纪念钞、纪念币，销售价格与官方发售价格相同，但现场唯独不见最热门的冰墩墩和雪容融玩偶。
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