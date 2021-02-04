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洛阳移动两会保障工作全面到位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.02.09 19:04

　　2022年2月11日至14日，备受关注的洛阳市人大、政协两会即将召开，洛阳移动“高标准、全覆盖、快响应”已经做好了网络和会议支撑保障工作。

　　洛阳移动组建网络优化、专线、运维专业保障团队，建立24小时沟通机制，对接需求，采用无线4/5G双备份的网络安全保障，同时又采用无线+有线再备份的保障方式，圈定4/5G保障站点220个，提前进行负荷和隐患排查，确保会议期间通信畅通。精细优化会议中心等会场布放专线，同时对会议中心、钼都利豪酒店等会议场地进行了2轮次的逐楼层、逐房间的遍历性4/5G测试优化工作，确保与会代表在会场和生活区域，拥有高质量的4/5G感知体验。模拟云视讯集中使用场景，进行网络压力测试和现场感知测试，并针对负荷较高的牡丹城酒店进行了扩容。

　　在会议中心，洛阳移动引入电子签到系统，在5G网络的保障支撑下，与会代表只需配戴代表证，无需刷卡，通过开放式通道，会议签到系统自动识别、采集并记录相关人员信息。据了解，该签到系统更智能化，识别速度极快，高达400人/分，解决排对刷卡签到等拥堵问题。

　　精心做好视频会议系统保障，提前3天全面做好会议中心的视频会议设备调测工作，利用中国移动云视讯会议系统，可提供会议期间和会场讨论期间视频会议，可满足16个代表团之间的视频会议。(毛慧娟 张鹏 刘裴)⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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