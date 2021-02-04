如果王珊珊穿越回汉代洛阳城 居然有一半概率是门将

近日，洛阳籍球员王珊珊带领中国女足夺得亚洲杯冠军，不仅鼓舞了家乡父老，也擦亮了洛阳足球这张城市名片。其实，洛阳人自古就爱踢球——史料显示，两汉时期，类似现代足球运动的蹴鞠活动就在河洛一带盛行，一些考古资料还反映当时蹴鞠活动同样为女子所喜爱。那么，如果王珊珊穿越回汉代洛阳城，还能不能当“球星”，成为“女足队长”？9日，记者采访相关专家为您揭秘。

近日，洛阳籍球员王珊珊带领中国女足夺得亚洲杯冠军，不仅鼓舞了家乡父老，也擦亮了洛阳足球这张城市名片。其实，洛阳人自古就爱踢球——史料显示，两汉时期，类似现代足球运动的蹴鞠活动就在河洛一带盛行，一些考古资料还反映当时蹴鞠活动同样为女子所喜爱。那么，如果王珊珊穿越回汉代洛阳城，还能不能当“球星”，成为“女足队长”？9日，记者采访相关专家为您揭秘。

穿越回去后，不用担心没球踢

王珊珊穿越回汉代洛阳城后，想要取得今天的成就，前提是当时要有踢球这项运动。幸运的是，这点她不用太担心。

史料显示，至少在战国时期，蹴鞠已经较为流行。当时，齐国国都临淄的百姓“无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴、斗鸡、走犬、六博、蹋鞠者。”

在两汉时期，蹴鞠在河洛一带极为盛行。上至王公大臣，下至平民百姓，好蹴鞠者甚多，其中皇帝是最大的球迷。据《汉书》记载，汉武帝刘彻痴迷蹴鞠，他招聘了一大批蹴鞠高手陪自己练球，还在宫中举办以斗鸡、蹴鞠比赛为主要内容的“鸡鞠之会”。

就这样，在皇帝的带领下，蹴鞠逐渐成了一种全民运动。《盐铁论》记载，当时百姓在“康庄驰逐，穷巷踏鞠”，也就是在弄堂、胡同里踢球，足见当时这项活动的亲民和普及。

所以，王珊珊穿越回汉代洛阳城，不用担心没球踢。