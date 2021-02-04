“创意+”融入社区服务 “幸福+”添彩文明生活

9日上午，洛阳市涧西区长安路三社区的活动广场上一片热闹景象，70岁的董新生一边鼓掌一边说，“这几个节目太有创意了！”

9日上午，洛阳市涧西区长安路三社区的活动广场上一片热闹景象，70岁的董新生一边鼓掌一边说，“这几个节目太有创意了！”

在董新生和其他20余名居民观众的面前，一台防疫知识主题的社区情景剧正在上演。值得一提的是，这台情景剧完全由社区青年志愿者自编自导自演。

“这不是我第一次看社区排演的情景剧。”董新生说，此前，除防疫知识主题外，社区还将孝心爱老、电信反诈、垃圾分类等主题搬上过舞台，而他之所以对今天这台情景剧格外喜爱，是因为自己本身就是一名社区防疫志愿者，“生活化的情景特别接地气，让大家在开怀大笑之余深化了许多防疫知识。”

广场上，掌声、笑声不断，在广场边的社区新时代文明实践站内，同样一片欢声笑语。