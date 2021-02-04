新春游园会期间，每日早上8点前您可免费进入隋唐城遗址植物园晨练休闲

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳隋唐城遗址植物园通常免费对外开放，现在举办新春游园会暨民俗灯会开始收取门票，但是很多市民只是想到里面赏花、游玩、锻炼身体，怎么才能免费入园？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳隋唐城遗址植物园通常免费对外开放，现在举办新春游园会暨民俗灯会开始收取门票，但是很多市民只是想到里面赏花、游玩、锻炼身体，怎么才能免费入园？

洛阳市城市管理局回复：隋唐城遗址植物园河洛文化新春庙会创办于2010年，至今已成功举办了11届。庙会以春节为契机，新春庙会为平台，突出非物质文化遗产项目展示、享用各地风味美食及其它丰富多彩的互动娱乐项目为目的，为广大市民游客奉献艺术氛围浓郁、文化气息深厚的新春文化盛宴。为方便新春游园会暨民俗灯会期间市民晨练休闲，早上八点前可免费入园。

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