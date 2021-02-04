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洛阳这俩姑娘好样的！拿出5000元压岁钱购买防疫物资送一线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 19:09

　　这两天，洛阳俩女学生文心和好朋友王璐瑶拿出5000元压岁钱购买防疫物资一事，在亲友圈里引来一片赞誉。俩人放假后，积极报名成为防疫志愿者，春节期间收到的压岁钱，用来购买口罩、方便面等物资送到防疫一线。

　　今年19岁的文心家住洛龙区，河南财经政法大学大一学生，好友王璐瑶比她年小1岁，家在伊滨区，洛阳华洋国际学校高三学生。俩人寒假放假后，就加入防疫志愿者的队伍，对进入小区的居民进行测体温、查验健康码和行程码等工作。

　　春节期间，文心和王璐瑶均收到来自长辈给的压岁钱，关于压岁钱怎么花，俩人合计后有了明确目标。文心说，她们在防疫一线工作过，深切体会到防疫工作的辛苦，决定凑够5000元购买防疫物资，送给一线防疫人员。“我的父亲和璐瑶的父亲认识，他们经常参加公益活动，春节前还带着米、面、油等到孤寡老人家里慰问。”文心说，她们的决定多少受到父辈影响，“我们还是学生，啥都不缺，不需要花钱，只是想尽一份心意”。

　　随后，文心和王璐瑶在长辈帮助下，用那5000元压岁钱购买来口罩、方便面、火腿肠等，装了满满一货车，送到二广高速伊滨站的防疫卡点和伊滨区3个社区，防疫人员对两个学生的行为表示感谢。

　　文心的父亲文登攀说，两个孩子能够将压岁钱拿出来做公益，作为家长既支持又欣慰，这体现了孩子的责任心和爱心，对于孩子来说也是一种激励，让两个孩子成为更好的人。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 陈爱松 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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