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13日起，洛阳市图书馆邀您闹元宵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 19:09

　　猜灯谜、茶艺展示、泥塑小老虎制作、非遗剪纸……从13日起，洛阳市图书馆将通过线上线下结合的方式，举办形式多样的文化活动，让市民体验传统习俗，共度元宵佳节。

工作人员正在紧张有序地布置活动现场

　　13日，洛阳市图书馆三楼中厅将举办“萦绕书香·共度元夕”系列活动。猜灯谜是元宵节传统习俗之一，该馆将在活动现场精心准备各类灯谜，涵盖生活常识、科普知识等多个方面。当天下午3点至5点，茶艺师将展示唐代煎茶、宋代点茶等不同时期的茶饮文化，让市民了解礼仪之邦的待客之道。在古琴表演及才艺展示环节，演奏者将用高雅的七弦音韵装扮元宵节的中国味道。若是意犹未尽，您可到一楼第三报告厅，参加“壬寅元宵赏古琴”活动。在元宵互动游戏活动中，还可以赢取精美小礼品呢！

　　15日元宵节当天，洛阳市图书馆三楼中厅还将举办“非遗闹元宵”系列活动。除了猜灯谜赢奖品，还将有老师现场教大家制作泥塑小老虎和元宵花灯。在非遗剪纸活动中，老师将会教读者剪小老虎和灯笼，让大家体验动手的快乐，感受传统非遗的文化内涵。

　　除了线下系列活动，从10日起至20日，洛阳市图书馆将在线上推出“欢乐闹元宵开心猜灯谜”等多场线上猜灯谜活动，市民可登录“洛阳市图书馆”官方微信订阅号，或关注“洛阳市图书馆”官方微信公众号，通过观看直播的形式，一起体验传统元宵习俗，共享文化盛宴。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 张炜 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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