洛阳市长杯总决赛开赛 看女足小球员“乘风破浪”【视频】

流畅的传接配合，犀利的突破传中，一锤定音……9日，在洛阳理工学院附中足球场，精彩的女足比赛正在进行。

流畅的传接配合，犀利的突破传中，一锤定音……9日，在洛阳理工学院附中足球场，精彩的女足比赛正在进行。 流畅的传接配合，犀利的突破传中，一锤定音……9日，在洛阳理工学院附中足球场，精彩的女足比赛正在进行。当天上午，2021年洛阳市青少年校园足球市长杯总决赛暨2022年河南省青少年校园足球省长杯选拔赛开赛。 本次比赛将持续至2月13日，共设小学男、女组，初中男、女组，高中男、女组6个组别，来自全市53支代表队参加各组别比赛。每个组别的冠军将代表洛阳参加2022年河南省青少年校园足球省长杯比赛。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）