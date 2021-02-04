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移动端、视频化、交互性，洛报融媒将带您全景看两会！【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 17:10

　　洛阳开始进入“两会时间”，2022洛阳两会洛报融媒特别报道组整装出发！即日起，洛报融媒将通过报、网、端、微、屏，全媒体播报大会盛况，全方位传递两会好声音。

　　根据市委宣传部工作部署，洛报融媒从春节前便开始谋划策划两会报道工作，社领导靠前指挥，统一调度全媒体采编资源，多次召开专题会、动员会，制订详细报道方案，列出采访报道路径图、任务表，为做好重大主题报道提供坚强保障。洛阳日报、洛阳晚报、洛阳网、掌上洛阳客户端以及洛阳网微信公众号、洛阳网快手号、洛视频抖音号等6个百万级以上粉丝平台将各展特色，传递两会最权威信息，采撷两会最动人故事，展现代表委员靓丽风采，搭建两会与群众沟通的桥梁。

　　今年洛阳两会，洛报融媒将更加突出融媒理念，借助5G直播、VR、AR等新技术，通过海报、H5、微视频等体验感、交互性强的融媒体作品，在首屏、首页滚动发布会议盛况，形成“指尖上”的热议话题，把两会这道传统时政新闻“大餐”做出巧意和新意。

　　按照计划，除了报纸版面浓墨重彩呈现，洛报融媒将打出新媒体播报组合拳，推出多款新媒体专栏，为读者用户奉上一道道精彩的视听盛宴。其中，《冰冰带您上两会》《两会话题“盲盒”》《一起读报告》等新媒体栏目将对两会上的热点、精彩的议案提案等进行介绍和解读，将大家关心的热门话题制作成“盲盒”邀请委员代表随机抽取回答，“网红”记者将梳理出政府工作报告中的“金句”，与有关部门一起首次推出两会双语传播。

　　此次两会，洛报融媒前方报道团队由20余名青年骨干记者组成，人数为历年之最。大家纷纷表示，将以高度的政治责任感、良好的精神状态、扎实的工作作风，高质量完成好两会报道任务，以实际行动凝聚重振洛阳辉煌的强大合力。

　　2022洛阳两会，洛报融媒准备好了！（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 孙自豪）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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