央媒观洛｜《农民日报》头版刊发文章：河南洛阳轻装上阵谋振兴

部分村集体土地被侵占，但村民谁也不愿贸然去捅这个“马蜂窝”；新一届村“两委”班子走马上任，想干一番事业，然而囿于集体资产“不受掌控”，也难免遭遇“无米可炊”的窘境……

《农民日报》2月9日头版刊发文章《清资产 清“村霸” 清矛盾 河南洛阳轻装上阵谋振兴》，本网全文转发，内容如下：

部分村集体土地被侵占，但村民谁也不愿贸然去捅这个“马蜂窝”；新一届村“两委”班子走马上任，想干一番事业，然而囿于集体资产“不受掌控”，也难免遭遇“无米可炊”的窘境……

上千亩的中药材瓜蒌基地蔚为壮观，金黄的瓜蒌果挂满藤条，平房上、大院里，晾晒着成片的瓜蒌籽。乡村建设也如火如荼，铺柏油、搞绿化、改立面，人居环境一天一个样子……

很难想象，这样截然不同的境况，发生在同一个村庄。当下，在河南省洛阳市伊川县平等乡张奇庄村，一场以“清资产、清‘村霸’、清矛盾，建强农村经济合作组织、建强村民自治组织”为主要内容的“三清两建”专项治理，彻底改变了“张奇庄没有方，闹矛盾气死人”的落后局面，一跃成了十里八乡的“明星村”。

不仅仅是张奇庄村，在洛阳，当地着眼乡村振兴大局，在全域所有行政村推行“三清两建”专项治理，盘清了农村的资产，理顺了集体的账头，健全了集体经济组织，使党在农村的执政基础进一步巩固，有效提升了乡村治理能力和水平。

亮剑：猛药去疴清资产

寒冬时节，北方农村进入农闲期，不过在张奇庄村，瓜蒌丰收的喜悦场景正在上演。瓜蒌浑身是宝，籽作干果，皮、根皆可入药，一亩地的收成达6000元。

让张奇庄村党支部书记田圣卫喜上眉梢的是，全村种了1800亩瓜蒌，其中有205亩是集体土地，每年由此带来的村集体收入有30多万元。

“放在过去，想都不敢想。”田圣卫感慨。前些年，他在外做生意。此番回村任职，几乎是被“架回来”上任的。他没想到，要面对的竟是一个揭不开锅的“烂摊子”。

一团乱麻，关键是找出线头，而张奇庄村矛盾的症结，就藏在那205亩集体土地上。原来，土地分田到户后，村集体留存了部分土地。村干部工资低，村里便分一些集体地给干部耕种，剩余部分则租给农户。

时过境迁，干部卸任了，地还照样种，农户租金也渐渐不交了，集体土地成了“干部地”“自留地”。乡亲们尽管一肚子怨气，但也无人愿意捅破。

其实，在广大农村，张奇庄村的问题并非个例。长期以来，村级资产管理混乱，贱租贱卖、非法侵占、债务缠身等问题较为突出，而且相当一部分单纯依靠自身力量难以解决。

在此背景下，洛阳市提出由政法部门牵头负责，相关部门协同推进，清资产、清“村霸”、清矛盾，猛药去疴、亮剑除弊。截至目前，全市累计收回集体土地12万亩，收回荒坡林地35万亩，核减村级债务3254万元，化解矛盾6114起。