精准营销求创新 服务民生促发展——建行洛阳分行信用卡分期业务发展又快又好

履行大行担当，建设百姓美好生活。截至2021年12月31日，建行洛阳分行信用卡分期累计交易额27.36亿元，较去年同期多增3.7亿元，增幅15.6%。为近三年最高。信用卡分期交易额排名居同业首位。

“刘经理，没想到，参加你们的分期活动，我的房子装修资金问题就这么轻松地解决了，回头我也向我的新邻居们推荐一下……”

在建行洛阳分行2021年第三次家装分期推介会上，赵先生拉着客户经理小刘的手不住感谢。

履行大行担当，建设百姓美好生活。截至2021年12月31日，建行洛阳分行信用卡分期累计交易额27.36亿元，较去年同期多增3.7亿元，增幅15.6%。为近三年最高。信用卡分期交易额排名居同业首位。

建行不断深化党史学习教育，全力为百姓解难题、办实事，持续探索优化分期业务发展模式，做大做强信用卡分期贷款规模。面对疫情之下，新的起点新的挑战，主动思考，顺势而为，开辟新思路，组建信用卡分期组建专业外呼团队，开启了分期业务的直销模式。实施线上线下联动营销，不断加大数字化营销力度，信用卡业务部门，统一制定下发模型，指导网点发掘商机，筛选客户进行外呼营销，并进一步完善通过数字化营销约束激励制度，激发员工工作热情，通过走访调研市场，贴近百姓生活，将分期业务拓展和“为民办实事”有机结合起来，锁定代工客群、房贷客群，高消费客群进行精准服务，不断提升活客、获客能力，2021年年底，该行全量房贷客户信用卡覆盖度46.94%，高于全省平均1.74%；新增房贷客户信用卡覆盖度52.48%，高于全省平均14.45%；代工客户覆盖率38.66%，高于全省平均2.98%。

与此同时，该行加强分期业务培训交流，走进支行、网点开展送课上门活动，有针对性的分析网点的客户资源和适用产品，满足百姓美好生活需求，扩大建行服务品牌影响力和氛围。

有氛围，更要有打法。建行洛阳分行创新打法，开展信用卡分期大决战活动，打好专项分期“三大战役”，组织审批调额“闪电战”，开展激励宣传“持久战”，打赢团队联动“攻坚战”，成立购车专营团队、装修专营团队等、通过数字化、场景化、平台化等创新打法，在全行的共同努力下，保持了各项业务可持续性健康发展。

随着分期业务的发展、客群种类的增加及客群红利的逐渐释放，原有存量客户已被多次重复营销的问题。该行主动谋变，坚持科技驱动，依靠大数据技术向精准营销转型升级。坚持场景化营销，通过参加“车展”、“家博会”等活动搭场景、拓客户。实现生活消费、购车分期、装修分期交易额的快速增长，实现了业务拓展和服务民生齐头并进。