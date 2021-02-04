洛阳市恢复跨省团队旅游

今日，记者从洛阳市文旅局了解到，日前河南省文化和旅游厅发布通知，明确有序恢复跨省团队旅游。洛阳市各大旅行社已经开始恢复组团旅游业务，目前外地旅行社组团来洛意愿强烈。

今日，记者从洛阳市文旅局了解到，日前河南省文化和旅游厅发布通知，明确有序恢复跨省团队旅游。洛阳市各大旅行社已经开始恢复组团旅游业务，目前外地旅行社组团来洛意愿强烈。

通知提到，鉴于我省疫情中高风险区已经清零，请各地按照《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》精神和疫情防控有关要求，有序恢复旅行社及在线旅游企业跨省团队旅游及“机票+酒店”经营业务。

需要注意的是，旅行社及在线旅游企业不得组团前往疫情中高风险地区所在省(区、市)旅游及“机票+酒店”经营业务，不得承接来自疫情中高风险地区所在省(区、市)的旅游团队。所有旅游团队应按规定实行“一团一报”，出发前将团队行程、人员信息上传全国旅游监管服务平台。

市旅行社协会副会长、导游协会会长、天天旅行社总经理王理想介绍，自从去年7月我省的跨省团队旅游暂停以来，我市旅游一直是以周边游为主。这次省里恢复跨省团队游，对我市旅游业起到了较大的提振作用。

“这两天我一直接到全国各地的咨询电话，都是问来洛旅游的情况。”王理想说，目前大家咨询最多的是龙门石窟、白马寺以及山水游等旅游项目，接下来他们会及时了解和掌握旅游目的地和客源地疫情形势，作出相应调整。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）