洛阳招录74人！符合条件的应届大学毕业生可报名选调生

近日，河南省选调优秀大学毕业生到基层工作信息平台发布通知，今年，河南省共计划选调1157名优秀应届大学毕业生到基层，其中，普通类选调生900人，法检专项选调生257人。其中，洛阳招录74人。符合条件的报考人员于2月13日8时至2月17日18时登录省教育厅、省毕业生就业信息网、河南人事考试网报名。笔试时间为3月19日。

近日，河南省选调优秀大学毕业生到基层工作信息平台发布通知，今年，河南省共计划选调1157名优秀应届大学毕业生到基层，其中，普通类选调生900人，法检专项选调生257人。其中，洛阳招录74人。符合条件的报考人员于2月13日8时至2月17日18时登录省教育厅、省毕业生就业信息网、河南人事考试网报名。笔试时间为3月19日。

此次选调对象为，2022年普通高等院校应届本科生、硕士生、博士生(定向培养、在职培养、委托培养和非全脱产学习的除外)。报考者必须是中共党员(含预备党员)，或本科、研究生学习期间担任过班级(含班级)以上学生干部且连续1年以上，或获得校级(含校级)以上奖励，或大学期间具有参军入伍经历。境外高校考生须为硕士以上毕业生，且本科阶段在国内高校就读。

资格条件要求截至2022年6月30日，应届本科生不超过25周岁(1996年7月及以后出生)，硕士研究生不超过28周岁(1993年7月及以后出生)，博士研究生不超过32周岁(1989年7月及以后出生)；大学期间有参军入伍经历的，按服役年限适当放宽。截至2022年7月31日，须取得相应毕业证书和学位证书，博士毕业生放宽到2022年12月31日。

普通类选调生正式录用后，由各省辖市党委组织部结合工作需要，统筹分配到各县(市、区)工作。普通类选调生在录用单位最低服务年限为3年，在本省辖市内最低服务年限为5年，均含到村工作时间。⑥