“一臂之力”，让烟农种烟更“收放自如”

立春过后，春季烟叶生产工作开始。宜阳一处千亩烟田示范片区内，孕育着无限生机，这里是当地烟农赖以致富的“聚宝盆”。

立春过后，春季烟叶生产工作开始。宜阳一处千亩烟田示范片区内，孕育着无限生机，这里是当地烟农赖以致富的“聚宝盆”。

尽管天气寒冷、地里潮湿，但马上该起垄了，55岁的盐镇乡席沟村村民席留勤最近总要去自家烟田里转一转。老席种烟30余年，早些年，因为土坯炕房排湿不好不利于烤烟，加上烟叶品种不行，自己又没啥技术，一年下来，一亩烟田只能收入一两千元。聊起以前的光景，老席忍不住叹气道：“那时候想的是有利没利常在行，看天吃饭，挣点儿算点儿。”

好在老席踏实肯干，愿意不断学习提高技术，这些年靠着种烟，日子也慢慢好起来。“2020年，种烟60亩，纯收入快20万元；去年，种烟29亩，纯收入11万多元。除了种烟叶，我还种了30亩红薯、辣椒、花生，收入2万元。”聊起近两年的收入情况，老席越说越开心。

日子好不容易红火起来，为啥要减少种烟面积？老席说：“种少点儿，收入少点儿不要紧，红薯能帮大忙。”

原来，连年种烟叶，老席的烟田因此有点儿吃不消——根茎类病害一出现，就顽固得很。烟田普施有机肥、高碳基肥，极大改良了土壤，更适合红薯生长。而红薯和烟叶一样，不宜常年连作，对土壤的需求也是低氮、高钾。因此烟薯轮作有利于两种作物资源共享、优势互补，烟农可以通过烟叶“前促后控”、红薯“前控后促”的生产操作，既为烟叶隔断病害，又为红薯生长提供保障。就这样，老席在烟站技术人员的劝说下种红薯调茬，给土地休养生息的时间……

老席如今对种烟的“收放自如”，源自当地烟草部门因地制宜突破烟叶产业发展瓶颈而采取的措施。以张村烟站为例，该站管辖着好几个村子的烟叶种植，覆盖烟田面积五六千亩。长期以来，用工难、缺技术、品种差、管理松等问题一直困扰着烟农们。因此，该烟站近年除了全力推广轮作制，还着力解决用工难问题，大力发展机械化。今年，该烟站计划和乡政府沟通协商，由政府和烟草部门出面，招募并组成相对稳定的烟叶产业工人队伍供给烟农，力求破解用工难问题。

张村烟站除了推广适合本地种植的优良品种，还把课堂搬进烟田，逐村反复授课，以改变烟农的种植习惯。他们发动烟农购买移动水罐、在田边挖水坑，扩大水浇地面积，缓解春夏之际遇到的干旱问题；提高羊粪有机肥覆盖率，把差地变成好地；从伊川县引进起垄施肥一体机，在移栽期推广使用打穴机，让烟农省工又省力，还推荐农民外出学习农机驾驶操作技术，回来带动更多人，力争在更大范围内实现种植机械化；督促烟农加强后期管理，指导烟农科学高效采收烟叶……

“眼下，全力搞好施肥起垄是大事，这‘一臂之力’还得接着助。”张村烟站站长牛向阳说。

“烟还得接着种，话还得多听烟站的。”席留勤说，今年他准备把自家烟叶种植面积扩大到50亩，让日子更上一层楼。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 蔡璐）