8日，全市宣传部长会议召开。会议传达学习习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，传达学习全国宣传部长会议、省委常委会会议、全省宣传部长会议以及市委常委会会议对做好2022年宣传思想工作的指示要求，总结工作，分析形势，安排部署今年工作任务。

8日，全市宣传部长会议召开。会议传达学习习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，传达学习全国宣传部长会议、省委常委会会议、全省宣传部长会议以及市委常委会会议对做好2022年宣传思想工作的指示要求，总结工作，分析形势，安排部署今年工作任务。

市委常委、宣传部部长王飞在讲话中指出，2021年全市宣传思想工作紧扣庆祝建党百年宣传教育工作主线，扎实开展党史学习教育，着力推动工作守正创新，凝聚起了推动洛阳高质量发展的强大正能量。2022年是党的二十大召开之年，全市宣传思想战线要抓牢学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，坚持稳字当头、稳中求进工作原则，更好担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，激励全市人民在新时代新征程上展现新气象新作为。

王飞强调，要准确把握形势要求，进一步增强做好新时代宣传思想工作的自觉性和主动性。要把握工作重点，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大浓厚氛围，激发青年逐梦新征程的奋斗热情，全面提高社会文明程度，推动文化强市建设。要加强党对宣传思想工作的全面领导，坚持以党的政治建设为统领，着力提升政治能力，锤炼过硬本领，强化务实作风，坚持以创新推动宣传思想工作提质增效，不断推动宣传思想工作开创新局面。

会议设置了培训环节，分专题开展了宣传思想工作业务培训。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)