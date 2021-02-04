8日，市政协召开十三届二十一次常委会议。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。

8日，市政协召开十三届二十一次常委会议。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。

会议传达学习了中央、省、市近期重要会议精神；听取了洛阳市2021年经济社会发展情况的通报；听取了关于2021年度提案办理督察暨重点提案办理民主评议情况的报告；听取了市政协各专门委员会2021年工作总结暨2022年工作打算的汇报；听取了关于2021年度政协协商优秀案例评选情况的汇报；审议通过了政协第十三届洛阳市委员会委员撤销及委员调整等事宜；审议通过了有关人事事项；协商通过了政协第十三届洛阳市委员会第五次会议有关事宜；审议通过了关于撤销政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会的决定。

杨炳旭指出，学习贯彻中央和省、市重要会议精神，关键在于躬身入局抓好落实。要坚持在党的领导下找准政协工作方向，在服务大局中彰显政协担当，在践行全过程人民民主中体现政协专门协商机构作用，在提能力强作风中展示政协风采，创造性履行好各项职能，用结果来作答、以实绩来交卷，奋进新征程、不负新时代。

杨炳旭强调，市政协十三届五次会议召开在即，要全面贯彻落实中共十九届六中全会和省、市党代会精神，提升政治站位，提高议政水平，做好疫情防控，加强服务保障，持续改进会风，以高度的政治责任感、强烈的大局意识和良好的精神状态，扎实做好筹备和组织工作，努力将大会开成团结鼓劲、凝心聚力、奋进拼搏、竞相争先的大会。

孙延文、王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、魏世忠、任丽君、张伊民参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)