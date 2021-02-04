网传中小学提前开学 洛阳市教育局：消息不实

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳八中通知学生2月7日返校上课，为何要提前开学？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳八中通知学生2月7日返校上课，为何要提前开学？

洛阳市教育局回复：关于您反映的问题，答复如下：1.网传市教育局通知提前开学不属实。市教育局没有下发通知让中小学提前开学，目前全市初中和小学没有一所学校安排提前开学。

2.经了解，部分高中上学期因疫情原因，提前10天放假，教学任务没有完成。年后大部分家长与学校联系，讲明学生在家时间已经超过往年正常寒假居家时间，家长还要上班，希望学校能组织学生返校，补上提前放假的时间，完成上学期没完成的正常教学任务。部分学校采纳了家长的建议，组织学生陆续自愿返校。

3.目前洛阳市全域为低风险区域，各学校也紧抓疫情防控，确保校园安全。全市教育系统职工努力工作，不怕辛苦，解除家长后顾之忧，为洛阳发展做出自己的贡献。

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