8日，市十五届人大常委会第三十一次会议召开。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

8日，市十五届人大常委会第三十一次会议召开。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

会议传达学习了习近平总书记春节前夕赴山西看望慰问基层干部群众、在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班开班式上、在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神和2022年新年贺词、习近平总书记近期署名文章，省委书记、省人大常委会主任楼阳生在省十三届人大六次会议闭幕式上的讲话精神，河南省人民代表大会常务委员会工作报告，市委十二届二次全会暨市委经济工作会议精神等，与会人员进行了交流研讨。

会议表决通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议召开时间的决定》。会议决定，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议于2月12日召开，会期三天。

会议审议并表决通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于调整洛阳市2021年国民经济和社会发展计划部分指标的决议》，洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告，市十五届人大五次会议主席团和秘书长建议名单，市十五届人大五次会议议案审查委员会建议名单，市十五届人大五次会议特邀列席人员名单，关于市十五届人大代表出缺和补选情况的代表资格审查报告，《洛阳市人民代表大会常务委员会关于接受张书卿同志辞去市人大监察和司法委员会主任委员职务的决定》。会议还审议了关于市十五届人大常委会第二十八次会议有关报告审议意见落实情况的报告。

会议经表决，通过了相关人事任免事项。根据《洛阳市实施宪法宣誓制度意见》，新任命的国家机关工作人员进行了宪法宣誓。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 何燕)