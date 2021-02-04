中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会专门委员会副主任任免名单

徐刚同志任政协洛阳市委员会农业和农村委员会副主任。
徐刚同志任政协洛阳市委员会农业和农村委员会副主任。
中国人民政治协商会议
第十三届洛阳市委员会专门委员会副主任任免名单
（2022年2月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议通过）
徐刚同志任政协洛阳市委员会农业和农村委员会副主任；
符晓同志任政协洛阳市委员会委员联络委员会副主任；
免去李世民同志政协洛阳市委员会提案委员会副主任职务；
免去陈志恒同志政协洛阳市委员会教科卫体委员会副主任职务；
免去庞力滔同志政协洛阳市委员会教科卫体委员会副主任职务；
免去闫振东同志政协洛阳市委员会文化和文史委员会副主任职务。
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