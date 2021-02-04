洛阳今明两天天气晴好 明天夜里多云转阴天

预计今天多云转晴天，偏西风2级到3级，气温-4℃到10℃。

省气象服务中心预计，今明两天，我省大部多晴好天气，气温回升，但早晚温差较大，且11日至12日雨雪又将上线。

2月4日，我们迎来了立春节气。虽然过了立春节气，我国绝大部分地区仍处在气象学意义上的冬季，但寒冬已尽，春意萌动，万物渐次复苏。立春第一候，东风送暖，大地开始解冻；第二候，蛰居的虫类慢慢在洞中苏醒；第三候，河里的冰开始融化，鱼儿向水面游动，如同背负着冰浮在水面。世间万物，都做好了“迎春”的准备。

中国天气网绘制的我国常年冬春季各节气平均气温演变图显示，小寒节气，全国平均气温降到一年中的最低；大寒节气虽然气温略有上升，但升温幅度仅有0.57℃；而到了立春节气，气温从-4.48℃迅速升到-1.71℃，升幅达到2.77℃，之后更是节节攀升，一路向暖，全国大部也随之迎来春暖花开。

不过，气象专家提醒大家，过了立春节气，尚未进入真正的春天，早晚依旧寒冷，最低气温仍在0℃线附近。早晚温差较大，请注意及时保暖。

来看一下今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，天气转晴，气温回升，预计今天多云转晴天，偏西风2级到3级，气温-4℃到10℃；明天晴天转多云，夜里多云转阴天，西南部山区转小雨雪，东南风3级，气温-3℃到11℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）