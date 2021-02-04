政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于撤销政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会的决定

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于撤销部分市直部门高新区派出机构的通知》，决定撤销政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会，其职能交由政协洛阳市涧西区委员会承担。 政协第十三届洛阳市委员会常务委员会

关于撤销政协洛阳市委员会高新技术产业开发区

工作委员会的决定

（2022年2月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议通过） 根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于撤销部分市直部门高新区派出机构的通知》，决定撤销政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会，其职能交由政协洛阳市涧西区委员会承担。