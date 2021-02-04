政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于同意接受孙海平等6名同志辞去市政协常务委员职务的决定

政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会常务委员孙海平、杨霞(女)、王青春、杜中岳、张田(女)、马智等6名同志辞去常务委员职务的请求。
政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会常务委员孙海平、杨霞(女)、王青春、杜中岳、张田(女)、马智等6名同志辞去常务委员职务的请求。
政协第十三届洛阳市委员会常务委员会
关于同意接受孙海平等6名同志
辞去市政协常务委员职务的决定
（2022年2月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议通过）
政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会常务委员孙海平、杨霞(女)、王青春、杜中岳、张田(女)、马智等6名同志辞去常务委员职务的请求。报政协第十三届洛阳市委员会第五次会议备案。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605