政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于同意接受孙海平等6名同志辞去市政协常务委员职务的决定

政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会常务委员孙海平、杨霞(女)、王青春、杜中岳、张田(女)、马智等6名同志辞去常务委员职务的请求。 政协第十三届洛阳市委员会常务委员会

关于同意接受孙海平等6名同志

辞去市政协常务委员职务的决定

（2022年2月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议通过） 政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会常务委员孙海平、杨霞(女)、王青春、杜中岳、张田(女)、马智等6名同志辞去常务委员职务的请求。报政协第十三届洛阳市委员会第五次会议备案。