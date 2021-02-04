政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于同意接受董炳麓同志辞去市政协副主席职务的决定

政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会副主席董炳麓同志因工作调整原因辞去副主席职务的请求。 政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于同意接受

董炳麓同志辞去市政协副主席职务的决定

（2022年2月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议通过） 政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会副主席董炳麓同志因工作调整原因辞去副主席职务的请求。报政协第十三届洛阳市委员会第五次会议备案。