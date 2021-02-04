政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于同意接受董炳麓同志辞去市政协副主席职务的决定

政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会副主席董炳麓同志因工作调整原因辞去副主席职务的请求。
政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会副主席董炳麓同志因工作调整原因辞去副主席职务的请求。
政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于同意接受
董炳麓同志辞去市政协副主席职务的决定
（2022年2月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议通过）
政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会副主席董炳麓同志因工作调整原因辞去副主席职务的请求。报政协第十三届洛阳市委员会第五次会议备案。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605