关于召开中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议的决定

根据《中国人民政治协商会议章程》有关规定，经政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议协商决定，于2022年2月11日至13日召开政协第十三届洛阳市委员会第五次会议。 关于召开中国人民政治协商会议

第十三届洛阳市委员会第五次会议的决定

（2022年2月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议通过） 根据《中国人民政治协商会议章程》有关规定，经政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十一次会议协商决定，于2022年2月11日至13日召开政协第十三届洛阳市委员会第五次会议。建议会议的主要议程为：听取和审议政协第十三届洛阳市委员会常务委员会工作报告；听取和审议政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况的报告；列席洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议，听取并讨论洛阳市人民政府工作报告和其他有关报告；增选补选政协第十三届洛阳市委员会常务委员会组成人员；审议通过政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于常务委员会工作报告的决议；审议通过政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况报告的决议；审议通过政协第十三届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十三届五次会议提案审查情况的报告；审议通过政协第十三届洛阳市委员会第五次会议政治决议。