郑国奇：在“太平公主家里”过春节

“这里曾经是太平公主的宅院，春节期间，我在考古工地值班，相当于在公主家过年了。”昨日，在隋唐洛阳城正平坊遗址，郑国奇打趣地说。

郑国奇

●姓名：郑国奇

●年龄：28岁

●家乡：安阳市内黄县

“这里曾经是太平公主的宅院，春节期间，我在考古工地值班，相当于在公主家过年了。”昨日，在隋唐洛阳城正平坊遗址，郑国奇打趣地说。

郑国奇今年28岁，是安阳市内黄县人，在洛阳市文物考古研究院工作，目前正参与正平坊遗址的发掘工作。1月25日，正平坊遗址的发掘工作因春节将至暂时停工，工地上的工作人员各自返乡。因安阳疫情形势严峻，郑国奇决定留守考古现场，在洛阳过春节，感受不一样的年味儿。

春节期间，原本人来人往的发掘现场变得冷清，郑国奇一个人静静地看着这些遗迹，有了不少新的感触。郑国奇说，正平坊遗址是隋唐洛阳城内的重要里坊，他一个人时，常常看着如今存留在探方内的建筑基址，想象着这片土地上曾经的车水马龙、人声鼎沸。“这里的春节曾经有多热闹啊！”郑国奇激动地说。

得知郑国奇留在遗址现场过年，同事们特意为他准备了新年礼物。“大家对我很照顾，还有好几位朋友邀请我去他们家过春节。”郑国奇说，在洛阳过年，他并不孤单，除夕与正月初一他都在洛阳的亲戚家，并在正月初一早上向父母及其他长辈通过视频拜了年。“老家有正月初一挨家挨户拜年的传统。”郑国奇说，今年他通过视频给乡亲们拜了年，大家都很高兴。

这两天，正平坊遗址考古团队正在为节后复工做准备，郑国奇说，今年的工作重点是在正平坊遗址中寻找“中轴线”，为进一步了解里坊形制和将来的保护展示工程提供更多依据。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 刘嘉仪 文/图）