洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会第二十八次会议以来，市人大代表调离本行政区域的7名。

洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会公告

第47号

洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会第二十八次会议以来，市人大代表调离本行政区域的7名，即新安县选举的裴明军，汝阳县选举的潘峰，洛宁县选举的张学清，栾川县选举的董炳麓，孟津区选举的李保兴，驻洛解放军选举的卢刚、张桂宝；因工作原因，接受辞去代表职务的32名，即新安县选举的陈淑欣，伊川县选举的金纯超，宜阳县选举的伍干东、安涛，汝阳县选举的常宏凯、赵伊敏、马志荣，栾川县选举的王明朗、左朝阳、程广勇，嵩县选举的申进超、王志伟、张超峰，涧西区选举的王敬林、魏德斌、张会平，西工区选举的杨丙戌，老城区选举的刘向平、赵平安、薛雪玲、胡柯，瀍河回族区选举的陈刚、雷广海，洛龙区选举的王全军、李平安，偃师区选举的于晓峰、胡红霞，孟津区选举的陈学军、游良、杨晓、宋晓庆，驻洛解放军选举的董建亚；去世1名，即栾川县选举的温天序。依照代表法的有关规定，以上40名市十五届人大代表的代表资格终止。依照选举法的有关规定，刘向平、卢刚的市人大常委会委员的职务相应终止；赵平安、李平安的市人大法制委员会委员的职务相应终止。

依照选举法的有关规定，根据工作需要，新安县补选刘茂钦，伊川县补选白力，宜阳县补选徐衣显、张丽娟、王鹏程、刘碧辉，汝阳县补选李新建、赵改新、吴彦、耿笑，洛宁县补选王淑霞，栾川县补选杨骁、曲万涛、牛卫民、李江波，嵩县补选辛俊峰、王玉杰、陆玉香、宋柯楠，涧西区补选江凌、王耀光、仲家玉，西工区补选李文波，老城区补选张天飞、张霞、赵书政、仝明现、武海印、尚维志，瀍河回族区补选梁庆、付涛、张建刚、赵艺峰，洛龙区补选赵健、练忠杰、樊灿涛、刘文文、张志强，偃师区补选杨红忠、赵玉勋、郭秋香，孟津区补选张武清、牛中原、贺红卫、司志飞，驻洛解放军补选姜占旭、仇念平、王巍涛、邹德川为洛阳市第十五届人民代表大会代表。

洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会第三十一次会议同意代表资格审查委员会的审查报告，确认出缺的40名代表的代表资格终止，补选的49名代表的代表资格有效。

现在，洛阳市第十五届人民代表大会实有代表469名。

特此公告。

洛阳市人民代表大会常务委员会

2022年2月8日