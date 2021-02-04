砥砺奋进清风漾——2021年全市纪检监察工作高质量发展综述

伟大时代，共筑海晏河清；出彩事业，激扬风清气正。

伟大时代，共筑海晏河清；出彩事业，激扬风清气正。

回首2021年，全市纪检监察机关围绕中心、服务大局，解放思想、改革创新，始终坚持把监督保障“两个维护”作为最大政治，坚持把调动一切积极因素汇集社会主义现代化建设磅礴伟力作为最大目标，坚持把党员干部不犯错误作为最大追求，坚持把激励保护党员干部干事创业内生动力作为最大任务，坚持把建设忠诚干净担当高素质专业化纪检监察干部队伍作为最大保障，把坚持“严”的主基调与激励干部担当作为高度统一起来，把“治未病”与“治已病”高度统一起来，更加突出“治未病”，引导和激励全市党员干部自觉在“严”的氛围下担当作为、干事创业，持续监督推动优化政治生态环境、干事创业环境、营商发展环境、自然生态环境，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供了坚强保障。

持续加强政治监督，服务保障中心大局

“纪检监察机关的精准监督，让昔日的‘龙须沟’变成了今天的景观河。”日前，在伊川县水寨镇姬磨村村头的白降河边，村党支部书记、村委会主任魏建怀说出了自己的心里话。

去年4月，市纪委监委主要负责同志到白降河流域暗访检查，发现这里存在乱倒垃圾、污水直排等问题，群众反映强烈。之后，在市纪委监委的监督下，伊川县迅速行动，对白降河进行了治理。

党中央决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。过去的一年，我市纪检监察机关围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神、促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等加强政治监督，严厉查处违反政治纪律和政治规矩问题。

全市纪检监察机关立足职责职能，通过提升“五微”并治成效，着力加强对村级“小微权力”的监督制约，确保规范运行；紧盯全市“三清两建”乡村治理专项行动工作重点，全力护航专项行动高标准起步、高质量推进；围绕建强副中心、形成增长极，跟进监督省级权限下放的接管用、“项目为王”及“三个一批”活动开展等，创造性实施了“五每”工作法，及时发现并督促解决惠企政策落实不到位、担当不力、滥用职权等方面问题；配合政法队伍教育整顿，采取领导包案、提级查办、挂牌督办等措施，循线深挖、精准出击、一查到底，以强有力的监督执纪执法，助推全市政法队伍教育整顿走深走实走稳，取得显著成效。

当汛情来临时，纪检监察“铁军”闻“汛”而动，既督又战，以实际行动保障人民群众生命财产安全，全力构筑防汛安全屏障；当疫情肆虐时，纪检监察“铁军”筑牢屏障，成立专项督查组，以监督执纪督促落实落细疫情防控措施和责任，全力守护来之不易的疫情防控成果。